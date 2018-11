Fire fraktet til sykehus

Alle de fire som var involvert i trafikkulykka på fylkesvei 662 på Eiskrem i Aukra kommune, blir fraktet til Molde sykehus. I følge politiet er det to voksne og to barn. Alle de involverte skal være ved bevissthet. det var en møteulykke i en 70 km/t sone. I det ene kjøretøyet var det en voksen og to barn, i det andre kjøretøyet en voksen. Veien er nå stengt på stedet.