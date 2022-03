Fire for fort i Volda

Politiet har hatt kontroll i Vikebygdvegen i Volda i ettermiddag. Fire sjåførar fekk bot for fart, éin for manglande bilbelte og éin for ulovleg bruk av mobiltelefon. Høgste målte fart var 74 km/t i 60-sona. Det skriv politiet på Twitter.