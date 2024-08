Fire fikk beslaglagt førerkortet

UP har gjennomført en trafikkontroll i Hjartåbergtunnelen i Volda kommune. Fire bilførere fikk beslaglagt førerkortet - tre for fart og en for rus, opplyser politiet. 11 fikk forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet var 126 km/t i 80 sone. Det ble gitt ett gebyr for bruk av piggdekk.