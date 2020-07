Fire fekk køyreforbod

I ein trafikkontroll på Ørskogfjellet blei ein førar meldt for å ha forulempa ein offentleg tenestemann. I tillegg blei dei gitt 12 skriftlege pålegg for tekniske feil og manglar. Fire fekk køyreforbod og to blei melde for køyring utan gyldig førarkort.