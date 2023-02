Fire feil avdekt på tryggleiksalarmar

Før helga vart det avdekt mogleg feil ved nokre av tryggleiksalarmane Ålesund kommune nyttar i heimetenesta. No har dei fleste alarmane blitt testa, og det er avdekt 4 moglege feil, opplyser kommunen.

– Av om lag 600 undersøkte trykknappar, er det avdekt mogleg feil på 4. Vi vil undersøke nærare kva som er årsaka til at desse ikkje har fungert, fortel kommunen.

I dei tilfella der det er avdekt feil, har kommunen sett i verk kompenserande tiltak hos brukarane, fram til dei kan få tildelt nye trykknappar.

Ifølge kommunen skal problemet vere at dei ikkje vert varsla når trykknappen tilknytt alarmen er i ustand. Dette skal vanlegvis skje automatisk.

– Fram til dette er løyst vil kommunen få på plass rutinar for testing av alarmar, for å minske faren for feil som ikkje vert varsla av systemet, skriv kommunen.