Fire døydde av influensa

Fire personar på eit omsorgssenter i Molde er døde etter influensa, skriv kommuneoverlege Cato Innerdal i ei pressemelding. Ni personar har fått stadfesta influensavirus, og yttarlegare fire personar har influensaliknande sjukdom. Kommuneoverlegen skriv at utbrotet ikkje er over og at fleire dødsfall ikkje kan utelukkast.