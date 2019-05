Fire år i fengsel for valdtekt

Ein mann i 30-åra frå Nordmøre er dømt til fire år i fegsel for valdtekt. Han må også betale ei oppreising på 170.000 kroner til kvinna han er dømt for å ha valdteke. Hendinga skjedde i mars 2018. Den dømde mannen meiner at den seksuelle omgangen var frivillig, men fekk ikkje støtte for dette i retten.