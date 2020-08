Fingerte eige innbrot

Ein mann i 70-åra er i Nordmøre tingrett dømd til 60 dagar samfunnsstraff for grovt forsikringsbedrageri. Mannen skal ha meldt om innbrot der verdiar til om lag 400.000 kroner skal ha blitt stolen frå der han budde. Det viste seg at det var mannen sjølv som fingerte eit innbrot for å få utbetalt pengar frå forsikringa. 70-åringen fekk mildare straff på grunn av lang liggetid, og at han tilstod i retten.