En viktig juletradisjon for håndballfans er cupfinalene, som siden 1991 har blitt spilt i Oslo Spektrum.

Etter at de nye koronatiltakene ble innført bestemte Norges håndballforbund at årets finaler flyttes til Nadderud Arena, en mindre arena like utenfor Oslo. Maks 600 tilskuere får komme på kampene 29. desember. Blir det hardere restriksjoner, risikerer lagene å spille for tomme tribuner.

Skuffet

ØIFs trener André Jørgensen Hofstøl kaller cupfinale på Nadderud Arena "gørrkjedelig". Foto: Ali Zare / NTB

– Det blir gørrkjedelig. Men vi skal spille om en tittel, så vi får motivere oss gjennom det, sier André Jørgensen Hofstøl, trener for ØIF Arendal, som er en av finalistene på herresiden.

Sørlendingene møter Elverum i årets herrefinale. På kvinnesiden står det mellom regjerende norgesmester Vipers Kristiansand og Molde Elite, som spiller sin første cupfinale.

En av dem som hadde gledet seg til håndballfest i Spektrum er Moldes bakspiller Elise Skinnehaugen.

Molde Elites Elise Skinnehaugen er skuffet over at cupfinalen avvikles under strenge restriksjoner. Foto: Trine Jørgensen Aandahl / NRK

– Det er veldig kjipt. I finalen skal man fylle Spektrum med supportere. Det er noe av sjarmen, sier spilleren, som tidligere har spilt to cupfinaler for Storhamar.

Hun får støtte av trener Tor Odvar Moen.

– Cupfinalen er den viktigste enkeltkampen i norsk håndball, og skal være en fest. Nadderud med 600 tilskuere var ikke det vi drømte om, sier han.

Ønsker ny dato

De to finalistene på kvinnesiden har bedt Norges Håndballforbund om å flytte datoen for finalen til våren.

– Vi vet jo ikke hvordan dette utvikler seg, men vi tenker at det er større sjanse for å gjennomføre en folkefest når flere har fått boosterdosen og dette forhåpentligvis begynner å gå riktig vei igjen, sier Molde-treneren.

Han ser for seg at ei helg til våren kan være et godt tidspunkt.

Slik ser en cupfinale i Oslo Spektrum ut i normale tider. Her fra ØIF Arendals seier i 2014. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Forbundet sier nei

Norges håndballforbund sier det beste er å gjennomføre finalene i romjula.

– Av hensyn til terminlistene er det veldig få datoer det er mulig å gjennomføre cupfinalen. Det er dessuten stor usikkerhet om hva fremtiden bringer, så vi mener at det som kan spilles skal spilles. Da vet vi at vi får kåret en norgesmester, mener Erik Langerud, generalsekretær i Norges håndballforbund.

Norges håndballforbunds Erik Langerud mener det er få ledige datoer å flytte finalene til. Foto: Norges Håndballforbund

Reagerer på prosessen

I Molde reagerer både sportslig ledelse og klubbstyret på at de ikke ble involvert i avgjørelsen.

– Slik situasjonen er, synes vi Nadderud er en ok løsning. Men vi er skuffet over å ikke bli mer involvert i prosessen, sier styreleder Per Gjerde.

– Det irriterer meg at det ikke var mulig å diskutere det, legger trener Tor Odvar Moen til.

Håndballforbundet mener at mer involvering av klubbene ikke ville endret avgjørelsen.

– Vi fikk utrolig kort frist både med tanke på å forhandle oss ut av en kontrakt med Spektrum, parallellt med å finne en ny arena, så da måtte vi agere raskt. Vi skulle gjerne involvert klubbene mer, men det hadde ikke endret avgjørelsen.

Også herrefinalistene fra Arendal skulle ønske forbundet hadde flyttet årets finaler.

– Å ta bort den største folkefesten i norsk håndball har og flytte finalene til Nadderud synes jeg er en dårlig løsning. Det finnes nok av andre tidspunkter der vi kunne fylt nesten enhver hall, sier trener André Jørgensen Hofstøl.