Finalistene klare i Musikkprisen

Emilie Malene, Brita Lilot og Thea Wang har fått plass i finalen i Musikkprisen 2021. Musikkprisen er en nasjonal musikkonkurranse som arrangeres som et samarbeid mellom Ocean Sound Recordings, Momentium, Sparebanken Møre, Amfi Moa og Sunnmørsposten. Vinneren av Musikkprisen får spille inn musikken sin i Ocean Sound Recordings og spille åpningskonsert under Jugendfest på Color Line Stadion, samt holde konsert under musikkonferansen Trondheim Calling. Finalen skal etter planen arrangeres på Giske den 7. april, men grunnet de nye restriksjonene kan det bli endringer i planen.