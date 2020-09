Bygda Hellesylt i Stranda kommune er snudd på hodet nå når Tom Cruise og resten av filmcrewet er i gang med innspilling av den nye Mission Impossible-filmen.

Slo alarm om sosial dumping

Crewet bor på hurtigruteskipet som ligger til kai ved Hellesylt. Flere politikere har tidligere slått alarm om sosial dumping fordi Hurtigruten har hatt utenlandsk mannskap om bord på skipet samtidig som de har permittert norske ansatte.

Hurtigruten har tidligere avvist sosial dumping, og bekrefter igjen overfor avisen fredag at mannskapet skal få lønn på norsk nivå.

Ifølge VG mener politiet at mannskapet om bord på «Fridtjof Nansen» må ha arbeidstillatelse for å jobbe på skipet som ligger til kai.

– Per nå er politiets oppfatning at mannskapet må ha tillatelse for å jobbe i denne aktiviteten. Politiet har ikke funnet unntak fra hovedregelen om at de må ha tillatelse for å jobbe, sier seksjonsleder Svein Rike for Utlendings- og grensekontroll i Møre og Romsdal politidistrikt til avisen.

Tom Cruise på motorsykkel under innspilling av «Mission: Impossible 7»​​​​​​​ i Hellesylt. Foto: Remi Sagen / NRK

Har ikke konkludert

Politiet har ikke konkludert i saken, men i verste fall kan det filippinske mannskapet bli utvist og få innreiseforbund til Norge.

Hurtigruten kan også få forelegg.

Selv mener Hurtigruten at de ikke bryter loven og har fått godkjent utleien av skipet av Sjøfartsdirektoratet. Både Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har anmeldt Hurtigruten for lovbrudd.

Næringsminister Iselin Nybø (V) er kritisk til bruken av skipet, og har varslet en lovendring.

Hurtigruten har foreløpig ikke kommentert saken.