Fikk verst tenkelige motstander

Molde Håndball Elite har trukket Vipers i Kristiansand som motstander i 4-runde i NM i håndball. Kampen skal spilles i Kristiansand. Styreleder Per Gjerde sier til Romsdals Budstikke at utfallet er det verst tenkelig for moldejentene.