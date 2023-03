Fikk permitteringsvarsel – får beholde jobben

Ingen har så langt blitt permittert etter at Romsdal Processing sendte ut permitteringsvarsel til sine ansatte i november i fjor. Permitteringene skulle gjelde fra 1. januar, men siden har de blitt utsatt uke for uke. Nå sier daglig leder Hugo Heggdal til Romsdals Budstikke at det ikke blir permitteringer på Midsund i denne omgang og at disse er avlyst for nå.