Fikk nøkkelen til Solvik-Olsen

– Du har vært her et år som statssekretær, hvilket gjør deg ekstra godt egnet til å ta over stafettpinnen som samferdselsminister. Dette er etter min mening den kuleste jobben i en regjering, sa Ketil Solvik-Olsen (Frp) før han overrasket Jon Georg Dale (Frp) med en blomsterbukett, et nøkkelkort og en blå og hvit sportsbil i modellstørrelse. Dale sier han har klare ambisjoner om å fortsette å gjennomføre prosjektene i den Nasjonal Transportplanen.