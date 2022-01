Fikk nei til anke for andre gang

Frostating lagmannsrett nekter å ta dommen mot en styreleder i sunnmørsbedriften K.A. Aurstad opp til ny behandling. Dette skjer for andre gang, melder nett.no. Lagmannsretten avviste anken i fjor, men Høgsterett satte ankeavvisingen til sides. Advokaten til styrelederen sier til nettstedet at de vil anke avgjørelsen.

Styrelederen ble i mai i fjor dømt til fengsel i ett år og ni måneder for grov formuesforringelse, altså for å ha utsatt bedriften for grovt formuestap, men anket dommen.