Fikk mye skryt fra politikerne

Ungdomspanelet fikk mye skryt fra politikerne under åpninga av fylkestinget i Møre og Romsdal i dag. Leder Urte Karanauskaite oppsummerte hva ungdomspanelet har gjort og fått gjennomført. Hun var godt fornøyd med dialogen med politikerne i utdannings- og kompetanseutvalget, men mener de kan bli bedre hørt og få mer gjennomslag på andre områder. På spørsmål frå Frp om hva ungdomspanelet vil gjøre for å få tilbake skolefag som er lagt ned, svarte Karanauskaite at de kjemper for dette, men det må skje på en bærekraftig måte.