Fikk miljøprisen for 2023

Giskebedriften Hogstein Agro mottok Møre og Romsdal fylkeksommunes miljøpris for 2023 under åpninga av fylkestinget i Molde i dag.

Hogstein Agro får prisen for å ha utviklet et produkt som er basert på avfall fra fiskerinæringa, og som reduserer behovet for kunstgjødsel i landbruket.

Eier Odd Christian Stenerud sier dette reduserer klimaavtrykket med 80 prosent.

– Dette var veldig gledelig og overraskende, sa Stenerud etter å ha mottatt prisen i dag.