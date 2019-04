Fikk melding fra en som sto frem som homofil etter å ha sett «Heimebane»

TV-serien «Heimebane» har hele denne sesongen hatt fokus på homofili i toppfotballen. Og i sesongavslutningen står keeper på Varg, Kasper, frem som homofil.

– De fleste meldingene jeg har fått omhandler at folk synes det er vanvittig tøft fordi det har ikke vært så mye fokus på det til nå, og nå tar «Heimebane» det opp på en veldig fin måte. Meldingene har vært helt fantastiske, sier skuespiller Ståle Remøy Pettersen som spiller karakteren Kasper.

Lagkameratene på Varg ble veldig glad da Kasper fortalte at han hadde stått frem på TV som homofil. Foto: Skjermdump

Pettersen har spilt fotball hele livet. I oppveksten i Fosnavåg spilte han for Bergsøy IL, men har også vært flere perioder i Hødd. Nå er han keeper for Larsnes/Gursken som spiller i 4. divisjon. Skuespilleren har derfor god erfaring med garderobekultur.

– Sånn jeg ser det så har vi fortsatt en god vei å gå.

Tjueåringen mener at man er avhengig av at folk tør å stå frem som homofile i fotballen.

– Vi er nødt til å få helt aksept for det. Jeg mener at de homofile fotballspillerne trenger forbilder, de trenger noen som kan stå frem, noen de kan lene seg på.

Ingen skuespillererfaring

Det var litt tilfeldig at Pettersen endte som skuespiller i TV-serien. Han ble oppdaget på audition med rekruttlaget til Hødd før første sesong, men det var ikke før sesong to skulle spilles inn, at han ble kontaktet. Han fikk da tilbud om å spille keeperen Kasper.

Ståle Remøy Pettersen er glad han valgte å ta rolla som Kasper i TV-serien. Foto: Arne Flatin / NRK

– Det har vært helt fantastisk å representere noe som er større enn seg selv. Det har vært ei gave. Virkelig, sier Pettersen.

Meldingen han fikk fra en person som sto frem etter å ha sett serien betydde ekstra mye.

– Jeg ble helt satt ut. Jeg ble så glad. Kasper er viktig, sier Pettersen om den homofile rollefiguren han spiller.

Glad TV-serien setter fokus på homofili i fotballen

Det er Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon, NISO, enig i. Leder i organisasjonen, Joachim Walltin, synes det er flott det «Heimebane» har gjort.

Joachim Walltin er leder i NISO. Foto: Viljam Brodahl / NRK

– I utgangspunktet er det veldig positivt at de berører temaet. Det er ingen tvil om at vi er langt fra å være i mål der. Vi har fortsatt en lang vei å gå, sier Walltin.

Senest i helga ble en spiller på FC København utsatt for homohets.

Men selv om Walltin ser at de fortsatt har ting å jobbe med mener han det er blitt en større bevisstgjøring rundt temaet homofili på og rundt fotballbanen. Han synes også det er positivt at slike saker blir omtalt i media.

– At serien tar det opp nå gjør at flere tenker seg om. Så jeg håper og tror at vi er kommet mye lenger der, sier NISO-lederen.