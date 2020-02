Fikk mange kritiske spørsmål

Administrasjonen i Giske kommune fikk mange kritiske spørsmål under folkemøtet om skolestrukturen i Giske i kveld. Giske kommune har en anstrengt økonomi. Konsulentselskapet Agenda Kaupang har utredet flere alternativer til dagens situasjon som alle vil bety at skoler blir nedlagt. Arnfinn Skår fra Godøya mener det er lite gjennomtenkt og lite penger å spare på å legge ned skoler. Ordfører Harr Valderhaug (KrF) sier dette er en svært vanskelig sak. Valderhaug har ikke konkludert, men han ser ikke bort fra at det kan bli nødvendig å legge ned skoler. Kommunestyret i Giske skal gjøre vedtak om saken 26.mars.