Fikk lange straffer i lagmannsretten

To menn fra Romsdal, begge i 30-årene, er i lagmannsretten dømt til fengsel i henholdsvis fem år og seks måneder og fire år for seksuell omgang med en mindreårig jente. Jenta var under 14 år da dette skjedde. Den ene mannen er dømt for flere tilfeller av seksuell omgang med jenta. Den ene av de to har fått skjerpet straffen fra tingretten. Retten er delt i spørsmålet om den andre mannen. De to må betale henholdsvis 300.000 kroner 230.000 kroner i erstatning til jenta.