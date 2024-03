Fikk landbruksprisen

Karin og Robert Smenes fra Averøy fikk fredag 8. mars årets inspirasjonspris fra Landbruksselskapet i Møre og Romsdal.

Det var sønnen Vegard Smenes som nominerte foreldrene, og han forteller at de tar bortimot alt fjøsstell, selv om de er det han omtaler som «frie pensjonister».

Brit Kari Eidseflot Hauger, som har ledet juryen og er underdirektør på landbruksseksjonen hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, sier de med prisen vil løfte frem hvor viktige kårfolk er.

– Kårfolk, som Karin og Robert, er svært viktige for at neste generasjon skal lykkes, og betyr mye for videreføringa av familielandbruket, sier Eidseflot Hauger.