Fikk kuttskader i ansiktet

En mann i 20-årene ble pågrepet i Ålesund i 03-tiden natt til søndag etter at han skal ha slått en annen i ansiktet med et glass. Fornærmede ble hentet av ambulanse med kuttskadser i ansiktet. Hendelsen skjedde vet et av utestedene i sentrum.