Fikk kunnskapsministeren på besøk

I dag kom kunnskapsminister Jan Tore Sanner på besøk til Romsdal videregående skole. Målet med besøket var både å gratulere ungdomsbedrifta Evolant, etter at de for ei uke siden ble kåret til Norges beste ungdomsbedrift, i tillegg til å lære av hvordan skolen jobber med innovasjon og ledelse. Ungdommene har utviklet et produkt som vil gjøre bergingsaksjoner av skadde fartøy mer miljøvennlig, effektivt og økonomisk besparende. – Ideen er enestående. Den har både et nasjonalt og globalt perspektiv hvis de virkelig lykkes, sier kunnskapsministeren.