Fikk komponistpris

Sigrid Raabe og hennes medkomponist Martin Sjølie er blant de fem vinnerne av komponistprisen «Edvard» som ble delt ut tirsdag kveld. Det er TONO som står bak prisen, som i år ble delt ut for 20. gang. Prisen fikk hun for kjempehiten «Don't kill my vibe». I tillegg er også felespiller Ola Kvernberg blant årets vinnere. Prisen gis til opphavere av musikkverk og -tekster av høy kunstnerisk kvalitet som har vært urfremført det foregående året. Hver av vinnerne får 50.000 kroner, samt diplom og trofé utformet av Magne Furuholmen.