Fikk inkluderings- og mangfoldsprisen

Møbelbedriften Ekornes i Sykkylven mottok inkluderings- og mangfoldsprisen i Møre og Romsdal under åpninga av Fylkestinget i Ulsteinvik i dag



Ekornes får prisen for sin innsats med å gi fast arbeid til de som ikke har det, og bedriften har hatt et nært samarbeid med flyktningtjenesten og NAV.

Per Kjetil Våtmyr i Ekornes sier de har drevet med dette arbeidet i flere år, men at prisen er en stor inspirasjon.