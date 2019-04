Fikk ikke plass i sentralstyret

Randi Frisvoll fra Haram tapte kampen om plassen i sentralstyret i KrF. Frisvoll som varaordfører i Haram og KrF sin førstekandidat til fylkestingsvalget, utfordret Karin Bjørkhaug fra Trøndelag. På KrF-landsmøtet i formiddag vant Bjørkhaug overlegent med 152 stemmer mens Frisvoll fikk bare 27 stemmer. Bjørkhaug var en av forkjemperne for regjeringssamarbeid med Ap og Sp mens Frisvoll ønsket at KrF skulle gå inn i dagens regjering. Stortingsrepresentant Steinar Reiten som fremmet Frisvolls kandidatur, beklaget at dette ble fremstilt som en kamp mellom en rød og en blå kandidat.