Fikk ikke medhold

En kvinne som klaget på at en fysioterapeut krenket henne seksuelt under flere av behandlingene, får ikke medhold hos Fylkesmannen. Fylkesmannen sier at ord står mot ord. Fysioteraputen får likevel kritikk for å ha skrevet en for dårlig journal, slik at det er vanskelig å vite hva slags behandling kvinnen har fått. Fylkesmannen viser til at fysioterapeuten har fått kritikk for dette før, og ber ham skjerpe seg.