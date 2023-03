Fikk i seg røyk- tatt hånd om av helsepersonell

En person som fikk i seg røyk da det oppstod røykutvikling i en leilighet i Kristiansund, er tatt hånd om av helsepersonell. En automatisk brannalarm gjorde at politiet rykket ut. Like etter kl. 21 melder politiet på Twitter at «vedkommende er klarert av helsepersonell».