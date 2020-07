Fikk huset invadert av bladspisende biller

En skog av seljetrær omgir huset til Bent Sydsæther og Bente Flaaen i Ålesund. Området ligger naturskjønt til ved Brusdalsvannet. Men nå har den lille seljebladbillen forstyrret idyllen.

– De kryper fra trærne og over på huset og inn i luftventilene, de har rett og slett invadert området her, sier Sydsæther.

LARVER: Både billen og larvene spiser av bladene til seljetreet. De gjør trærne brune og invaderer nå huset til Bent Sydsæther og Bente Flaaen. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Bille til besvær

I Møre og Romsdal og Trøndelag har deler av skogen skiftet farge de siste ukene. Det skyldes et inntog av nettopp seljeblad-billen.

FORTVILT: Bent Sydsæther og naboene har vært plaget av seljebladbillen de siste fire årene. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Vi har hatt et stort problem med seljebladbillen de siste fire årene, sier Bent Sydsæther og Bente Flaaen.

Selv om billene kun spiser bladene på trærne, så har de i år måtte gå til det skrittet å få hele huset sprayet ned med insektmiddel for å prøve å holde de unna boligen.

– Når de kom inn i huset fikk vi beskjed om å fjerne de ved hjelp av en støvsuger, men det var altfor mange av dem, sier Flaaen.



Ekteparet måtte derfor tilkalle hjelp for å bli kvitt de små inntrengerne, og siden har billen holdt seg borte. Flaaen syns likevel det er synd at alle seljetrærne i området blir brune.



– Vi vil jo ha det grønt og frodig rundt oss når det er sommer, ikke brunt og dødt slik som det ser ut nå, sier hun.

BRUNE TRÆR: Den lille billen spiser bladene på seljetreet og ødelegger for sommeridyllen i Brusdalen i Ålesund. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

– Har blomstret opp siste årene

Sydsæther og Flaaen kan ikke huske at det noen gang har vært så mange brune trær som nå. Naboene plages også.

– Jeg snakket med en nabo i går som kunne fortelle at hele huset var infisert, både rom og møbler, sier Sydsæther.

INVASJON: – De kryper opp langs husveggen og kommer seg inn gjennom ventiler og glipper i treverket, sier Flaaen og peker på hvor billene har vært. Foto: Silje Haugen Myrseth / NRK

Overingeniør ved Norsk institutt for naturforskning, Oddvar Hanssen, har jobbet med insekter og biller i flere tiår, og husker fortsatt den første seljebladbillen han oppdaget på midten av 80-tallet.

– Siden den gang har den bare blomstret opp, sier Hanssen.

Hanssen forklarer at seljebladbillen er til stede i lave antall hele tiden, men at det er først når de er mange at vi oppdager de. Han forklarer at billen i seg selv ikke er noen trussel, men kan bli plagsom når de oppstår i hopetall.

Må gjøre noe på sikt

I dag forekommer seljebladbillen over hele landet, men den er kun en fare for seljetreet. Derav navnet. I tillegg spiser billen kun bladene på treet, selve treet overlever derfor insektinvasjonen.

– Foreløpig er det som regel det visuelle vi reagerer på. Vi mennesker reagerer instinktivt til noe som er dødt og råttent, sier Hanssen.



Han mener at man ved de aller fleste tilfeller ikke behøver å gjøre noe med seljebladbillen, men at når det er veldig mange av de kan være nødvendig å felle trærne.

Ekteparet fra Brusdalen har ikke vært plaget av billen siden de sprayet huset, men har flere ganger vurdert å felle seljetrærne bak huset.

– Hvis dette ikke gir seg er vi på sikt nødt til å felle trærne. De siste årene har det bare blitt verre, sier Flaaen.