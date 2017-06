Fikk gode råd på vegen: – Løft blikket, tenk stort

Møtet som fant sted i Nessethallen i Eidsvåg, innebærer starten på en ny fase i arbeidet med å bygge nye Molde kommune.

– Dette er en markering av at vi er i gang, sa ordføreren i Nesset, Rolf Jonas Hurlen (H) da han innledet møtet.

Står sterkt

En fellesnemnd med politikere fra de tre kommunene skal nå overta stafettpinnen. Det er lik representasjon i fellesnemnda med fem politikere fra hver kommune. Det er også enighet om at den nye kommunen skal hete Molde, og at antallet representanter i det nye kommunestyret blir 59.

– Jeg opplever at vi står enda sterkere nå enn da vi undertegnet intensjonsavtalen. Jeg synes vi har vokst oss sammen. Jeg synes vi har tatt et enda større og bredere eierskap til den prosessen vi står i, og jeg tror vi ser enda større muligheter enn det vi så for oss da dette startet, sier ordføreren i Molde, Torgeir Dahl (H).

– Smålighet er livsfarlig

Museumsdirektør Jarle Sanden. Foto: Trond Vestre / NRK

Med seg på vegen får de et godt råd fra direktøren ved Romsdalsmuseet, Jarle Sanden, som holdt en lengre innledning om det å være romsdaling. Sanden som tegnet sitt bilde med bred pensel, advarte mot smålighet, lokaliseringsstrid og lokal krangling.

– Bruk "I-krafta" på en positiv måte. Løft blikket, tenk stort, var budskapet fra Jarle Sanden til lokalpolitikerne.

– Smålighet er livsfarlig, grave seg ned og inn i en krok. Derfor er det viktig å løfte blikket, løft hodet du raske gutt om et håp eller to blir brutt, skriver Bjørnson. Du må tåle en skuffelse, men blikket må være opp. Og du må holde ditt engasjement for Nesset eller Midsund oppe i en ny enhet. Da er det grenseløst viktig å holde fanen høyt og holde blikket oppe. Da tror jeg samlet sett at vi blir vinnere, sier Jarle Sanden til NRK

– Jeg er overbevist om at dette vil rulle nå

Fylkesmann Lodve Solholm overrakte blomster til de tre ordførerne. Foto: Trond Vestre / NRK

Også fylkesmann Lodve Solholm var til stede under møtet som hadde et sterkt sermoniellt preg. Det er andre gangen på to dager at Solholm er vitne til at arbeidet med å bygge en storkommune tar form. Onsdag var han på et felles kommunestyremøte i Ålesund der fem kommuner kan bli til en storkommune.

Fylkesmannen kom sist høst med en langsiktig anbefaling om sju kommuner i Møre og Romsdal. Det vekket oppsikt, men Lodve Solholm tror prosessene som er satt i gang gjennom arbeidet med kommunereform, vil fortsette.

– Jeg ser at det gror, og jeg håper vi en gang kan komme frem til de sju kommunene som jeg anbefalte i min innstilling. Jeg er overbevist om at dette vil rulle nå. Dette stopper ikke. Det har vært så mange gode samtaler mellom kommunene. Jeg har god tro og jeg er i grunn godt fornøyd med et som har skjedd så langt, sier fylkesmann Lodve Solholm