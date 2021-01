Fikk felle jerv i Trollheimen

Ei jervtispe ble felt i Trollheimen 15. januar etter at Miljødirektoratet åpnet for ekstraordinært uttak, skriver Tidens Krav. Miljødirektoratet besluttet tidligere i januar at det kunne tas ut inntil tre jerver innenfor Trollheimen landskapsvernområde etter påtrykk fra både kommuner og bønder.