Fikk designoppdraget på frysetråler

Selskapet Skipsteknisk i Ålesund har fått designoppdraget på en frysetråler for et kanadisk selskap. Fartøyet som vil få navnet «Saputi II», vil ha en lastekapasitet på 800 tonn reker eller 1200 tonn piggvar. Fabrikktråleren vil bli bygget med høy isklasse og for øvrig designet for operasjon i svært krevende klimatiske forhold i Baffin-bukta. Innredningen vil få kapasitet for et mannskap på 34, skriver Skipsteknisk i en pressemelding.