Fikk byggeskikkpris for Bybadet

Ålesund kommune sin byggeskikkpris 2021 blir tildelt Jangaard AS som byggherre og Invit Arkitekter AS som arkitekt for Bybadet i Ålesund sentrum. Begrunnelsen er at nybygget og den nye aktiviteten både er byutvikling og byfornyelse av beste merke. Et litt «slitent» område av bysentrum er gjennom dette tiltaket samt to større boligprosjekt gitt en viktig og gledelig vitamininnsprøyting, står det i begrunnelsen