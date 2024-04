Fikk bruksforbud

Statens vegvesen hadde kontroll ved Lerstad i ettermiddag/kveld med fokus på bilbelte og lette kjøretøy. Det melder de selv i en pressemelding.

Kontrollen førte blant annet til at noen av sitteplassene i et kjøretøy som brukes av en russegruppe fikk bruksforbud. Grunnen til det var at setene og sikkerhetsbeltene ikke var festet riktig.