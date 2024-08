Fikk bot etter å ha tatt potetgull fra søppelet

Nils Jørgen Selbekk har mottatt et forelegg på 3000 kroner fordi han tok flere potetgullposer fra en søppelkasse utenfor Europris i Kristiansund tidlig i august.

TV 2 omtalte saken først.

Selbekk har lenge drevet med dumpster-diving, men har aldri fått bot for det tidligere.

– Jeg syns jo det er rart at det skal være straffbart å redde mat fra søpla. I mine øyne har jeg utført en samfunnstjeneste og ikke et tyveri. Jeg syns det er merkelig at politiet prioriterer å straffeforfølge noe sånt, sier han til NRK.

Toppsjefen i Europris, Espen Eldal, skriver i en SMS til TV 2 at det var de som anmelde saken. Han skriver at de gjorde det fordi søppelkassa var låst og at mannen nektet å levere varene til vekteren på stedet.

Selbekk sier til NRK at det var en hengelås på søppelkassa, men at det var mulig å løfte på lokket for å fiske ut potetgullposene.

I en e-post til TV 2 svarer politiet i Møre og Romsdal at de har bøtelagt Selbekk på bakgrunn av anmeldelsen fra Europris.

Men Selbekk har bestemt seg for å ikke godta boten.

– De kunne ikke selge det fordi det hadde gått ut på dato, så da vil jeg anslå at verdien på det er null. Det er litt rart at man kan stjele noe som er verdiløst, sier han til NRK.