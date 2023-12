Fikk bærekraft-diplom

Geiranger og Stranda har fått et diplom for bærekraftig reisemål. Dette ble delt ut av direktør for reiseliv i Innovasjon Norge, Aase Marthe Horrigmo.

– Geiranger er et reisemål med en lang historie og som har vært med på mange skifter i reiseformer opp igjennom årene. Det er gøy å se hvordan kommunen fortsatt arbeider med å utvikle reiselivet, bli bedre og mer bærekraftig, sier hun.

Diplomet gjelder for tre år.