Cecilie Eikrem er sykepleier og fikk koronavaksinen onsdag ettermiddag før hun skulle begynne på seinvakt på Åse helsehus i Ålesund. Stikket gikk greit, men etter noen minutter skjønte hun at noe ikke var som det skulle.

– Det føltes som om jeg satt i et bål. Det begynte nederst i tærne og spredte seg oppover. Hjerte banket i uutholdelig fart og det prikket i armene og bena. Så snørte brystet mitt seg sammen og jeg brølte navnet på legen, forteller hun.

Leger og sykepleiere var til stede og Eikrem fikk raskt akutthjelp. Deretter ble hun sendt til sykehus for videre behandling.

Allergisjokk

Hun har trolig fått det man på fagspråket kaller anafylaktisk sjokk, også kalt allergisjokk.

Det betyr at kroppen reagerer voldsomt på et stoff som blir tilført kroppen gjennom et legemiddel eller en vaksine. Tung pust, hevelse i munn og lepper, blodtrykksfall og besvimelsestendens er vanlige symptom.

Tilstanden er veldig farlig dersom det ikke blir behandlet. Derfor må alle som tar vaksine i Norge, være under observasjon i mellom 15 og 30 minutter etter at vaksinen er satt.

– Om man ser tegn på allergisk reaksjon får pasienten umiddelbart behandling med adrenalin, som alle som setter vaksiner har tilgjengelig. Da er det ikke farlig og alle som får allergisjokk i Norge blir friske, forteller Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Bare ett tilfelle rapportert i Norge så langt

Norge har startet vaksineringen mot korona. Så langt har Legemiddelverket fått rapport om ett mulig tilfelle av allergisjokk i forbindelse med koronavaksine her i landet, men det har vært flere tilfeller i andre land.

– Ut i fra de internasjonele tallene vet vi at risikoen for å få et alvorlig allergisjokk er noe høyere ved denne vaksinen enn andre vaksiner, sier Madsen.

Steinar Madsen understreker at alle som får allergisjokk i Norge blir friske. Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

Foreløpige beregninger tyder på at én av 100.000 kan få av en alvorlig allergisk reaksjon. Madsen påpeker at det er viktig å se dette tallet i sammenheng.

– Flere vanlige legemidler har mye høyere risiko for allergisjokk, for eksempel penicillin, der ca. en av 10.000 får en allergisjokk, sier han.

Er det grunn til å være redd for å ta koronavaksinen dersom man er allergisk eller tidligere har fått allergisjokk?

– Nei det tror vi ikke, men dersom man reagerer på den første dosen av vaksinen skal man ikke ha en dose nummer to.

Cecilie ville tatt vaksinen igjen

Cecilie Eikrem er nå skrevet ut av sykehuset. Hun er litt sliten etter gårsdagen, men angrer ikke på at hun sa ja til å bli vaksinert.

– Jeg ville gjort det igjen og oppfordrer andre til å ta vaksinen. Vaksiner er veldig viktig og bra. De beskytter oss, sier hun.

Sykepleieren forstår at noen kan bli engstelige av hennes historie, men håper folk klarer å se det store bildet.

– Det settes tusenvis av doser av denne vaksinen hver dag rundt om i verden, bare en liten andel får en allergisk reaksjon. Jeg var bare uheldig.