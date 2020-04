Fikk 40.000 i forelegg

En mann fra Kristiansund har vedtatt et forelegg på 40.000 kroner for brudd på karantenebestemmelsene. Han hadde vært i utlandet og skulle ha vært i karantene, men dette brøt han. Politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt sier til NRK at dette er det høyeste forelegget som til nå er gitt i Norge for brudd på forskriftene i forbindelse med koronapandemien. Mannen har med stor sannsynlighet smittet tre andre personer.