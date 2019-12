Fiberbrudd i Ålesund

Tafjord melder at de har et fiberbrudd i Ålesund sentrum. Bruddet er lokalisert og montører på vei. Estimert rettetid er ca. klokken 13.00, melder selskapet. Og Sula kommune melder at de grunnet bruddet på fiberkabelen har store telefonproblem. Det gjelder også kommunelegekontoret.