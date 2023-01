– Det er heilt supert. Som student er det heilt ypparleg å kunne jobbe når det passar seg, seier Sandra Koppen Remøy.

Ho er tilkallingsvikar hos Haram omsorgssenter i Ålesund. På grunn av høgt sjukefråvær kan 18-åringen nesten velje fritt når ho vil jobbe.

– Det er jo sjølvsagt kjipt og problematisk for jobben, for det er vanskeleg å få nok folk. Men for meg er det det beste scenarioet.

I appen kan Sandra shoppe dei vaktene som passar henne best. Foto: Elin Kristin Raudøy / NRK

Truleg over toppen

I dag kom FHI sin vekerapport for veke 1. Der kjem det fram at det framleis er veldig mange som blir smitta av luftvegsinfeksjonar. Men covid-19 bølgja er truleg over toppen. Ei ny bølgje kan kome seinare i vinter.

Vidare står det at det er usikkert om influensaepidemien vil fortsette å auke, eller om også den kan vere over toppen. Det er vanleg at ein ser ein nedgang i influensatilfelle i veke 1, fordi juleferien kan dempe smittespreiinga.

Talet på nye innleggingar med influensa i veke 1 er på 500. Den siste veka i 2022 var talet på nye innleggingar 848.

Talet på nye sjukehusinnleggingar med influensa etter veke. Den raude linja gjeld 2022/2023, og viser ein tydeleg nedgang frå veke 52. Foto: Skjermbilde frå FHI sin vekerapport

Sjukare enn før

Det høge smittetrykket dei siste vekene har mellom anna gjort at fleire sjukehus har auka beredskapen. Kommuneoverlege i Ålesund, Alexander Drabløs Wiig, trur at vi må halde ut med ein del sjukdom ei stund til.

– Vi har mykje covid, influensa og andre luftgvegvirus som vanlegvis toppar seg på hausten og vinteren. Og vi har ei ekstra stor bølgje i år, fordi vi har hatt dårlegare eksponering dei siste åra. Så vi ser at fleire blir sjuke no, og kanskje også litt sjukare enn dei elles ville blitt.

Kommuneoverlegen i Ålesund, Alexander Drabløs Wiig, seier dei merkar smittetrykket også på legevakta i byen. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Auke i sjukefråvær

Sjukehusa i Molde og Kristiansund merkar det høge smittetrykket på talet på pasientar og på fråvær blant tilsette.

Klinikksjef: Britt Rakvåg Roald. Foto: Roar Strøm / NRK

Klinikksjef Britt Rakvåg Roald fortel at det er krevjande å få drifta til å gå rundt, men at dei får det til på grunn av tilsette som stiller opp.

– Det er jo tilsette som må gå ekstravakter og overtid for å dekkje over, sånn at vi heile tida har nok bemanning for å vareta pasientane.

Roald rosar dei tilsette som tek på seg ekstra arbeid.

– Jobben som blir lagt ned av tilsette og seksjonsleiarar er utruleg imponerande, seier ho.

På Molde vidaregåande skule opplever dei også ein auke i sjukefråværet på nyåret.

Rektor ved Molde vidaregåande skule Leif Magne Lervik er glad for at han har tilsette som stiller opp. Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

– Det er ikkje berre lett. Vi treng vikarar når lærarar blir sjuke, men der er lærarane vår kjempeflinke. Utan dei hadde det vorte svært krevjande, seier rektor Leif Magne Lervik.

Trur på endring

No kan Sandra Koppen Remøy få ei vakt på dagen, men ho trur den situasjonen kjem til å endre seg.

– No er det mange sjuke, noko som er vanleg på denne tida av året, men eg vil tru at det blir betre for jobben framover, seier ho og held fram:

– Då blir det litt mindre vakter for meg, så då gjeld det å planleggje litt lenger fram i tid.