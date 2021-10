Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

FHI følger nå nøye med på den nye mutasjonen av deltaviruset som er påvist i Norge. Ifølge Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) er de 14 tilfellene påvist i Møre og Romsdal.

– Vi har sett at de har dukket opp fra juli og frem til nå, det er over litt tid, og det har vært noen mindre utbrudd knyttet til denne varianten, sier hun.

Må kartlegges

I Molde bekrefter kommuneoverlege Cato Innerdal at de har fått påvist den nye mutasjonen i et utbrudd de har hatt i kommunen.

Etter dette har kommunen hatt et nytt utbrudd tilknyttet en helseinstitusjon. De vil nå finne ut om dette knytter seg til den nye mutanten.

– Det var mange fullvaksinerte som ble sjuke, og de ble også skikkelig sjuke, så det gjorde oss såpass bekymret at vi ønsket å få det undersøkt nærmere, sier Innerdal.

Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal,sier at den viktigste jobben for kommunen uansett er å hindre at nye blir smittet av koronaviruset - uansett variant. Foto: Frode Berg / NRK

– Er det farligere for folk å bli smittet av denne?

– Det er det vi ikke vet, og det er det som er det uforutsigbare med dette viruset, sier Innerdal.

Kommunen venter nå på svar fra FHI om det siste utbruddet.

Tar enkle forholdsregler

På gata i Molde er de NRK møter mest bekymret for eldre familiemedlemmer.

– Jeg er ikke i en stor risikogruppe, så jeg har ikke tenkt på det så mye. Men jeg er redd for andre som foreldrene mine og søsteren min, sier Amanda Nylund.

Hun vasker hender og holder seg hjemme og tester seg dersom hun blir syk. Det gjør også Kitty Thomassen.

– Jeg går rundt som vanlig, men prøver fortsatt å ikke være for nærme andre, sier hun.

Kitty Thomassen og Amanda Nylund er ikke bekymret for den nye mutanten for egen del, men de bekymrer seg for eldre familiemedlemmer. Foto: Frode Berg / NRK

– Ikke grunn til bekymring

FHI vet foreløpig ikke sikkert hvor smitten med den nye varianten i Møre og Romsdal er kommet fra, men de mener det er sannsynlig at det er snakk om importsmitte.

Ifølge Dagbladet, som skrev om saken først, har FHI varslet Det europeiske tidligvarslingssystemet, EWRS, om denne nye mutasjonen. EWRS brukes av landene for å informere hverandre blant annet om nye mutanter.

Vold i FHI sier at det de vet om den nye mutasjonen per nå ikke gir de grunn til å være bekymret. Hun sier også at dette ikke er første gang de sender varsler til EWRS.

– Akkurat nå så er dette en variant vi følger med på sammen med mange andre varianter. Så følger vi bildet som utvikler seg i Europa og vi har en dialog med andre land for å høste erfaringer på om denne overtar for andre varianter av Delta. Det er det ikke indikasjon på per nå, sier Vold.

Hun mener også at vaksinene i Norge er så gode at den nye mutanten ikke vil føre til store utfordringer slik det ser ut nå.