FHI-app skal lagre info om dine bevegelser i 30 dager

Folkehelseinstituttet opplyser nå at appen for sporing av koronasmitte lages for å frivillig spore bevegelsene av alle som bruker den. Om du har vært nært en som har blitt smittet vil du få varsel på smarttelefonen. Datatilsynet sier de vil følge med på bruken.