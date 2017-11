Feststøy og ordensforstyrrelser

Politiet har fått en rekke meldinger om feststøy natt til søndag. Det gjelder i Volda, Kristiansund og flere steder i Molde. I tillegg har to menn i Molde blitt satt i drukkenskapsarrest og mann i Kristiansund som ble innbrakt fra sykehuset og satt i drukkenskapsarrest. I tillegg har politiet bistått ansatte på et utested i Sykkylven med å få ut to sovende gjester og kjørt en sovende beruset tenåring hjem igjen til foreldrene sine i Sunndal.