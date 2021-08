Feststøy i Molde og Ålesund

Politiet har måtte be festande personar dempe seg fleire stadar i natt. I Molde fekk eit lag oppmoding om å gå i hus rundt klokka 23:20, då dei sat ute å bråka. I Ålesund fekk den ansvarlege for ein fest melding om å dempe seg klokka 23:27, og eit anna privat lag blei avslutta av politiet litt over midnatt.