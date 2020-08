Feststøy fleire stadar

Rundt halv to fekk politiet i Molde melding om festbråk i sentrum av byen. Festen blei avslutta. Rundt halv fire kom det også inn ei klage på feststøy i Kristiansund. Også denne festen blei avslutta. Det same skjedde i Ålesund like før klokka fire i natt. Då blei ein fest i sentrum pålagt å avslutte festlegheitene. Roar Fylling, operasjonsleiar i politiet, seier at dei har fått inn ti meldingar om forstyrring av natteroa natt til søndag. Desse har vore rundt om kring i fylket, men dei fleste var i byane. Også elles i landet har politiet fått inn fleire meldingar om feststøy i natt.