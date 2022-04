Festbråk og slagsmål natt til lørdag

En patrulje bortviste to personer fra Ålesund sentrum da de kom over et slagsmål natt til lørdag. Det er uklart hva som har skjedd. En person ble senere anmeldt for å ikke ha etterkommet politiets pålegg om å forlate sentrum. I Molde ble en fest avsluttet etter at det ble meldt om mange festdeltakere og mye støy. I Kristiansund er en mann i slutten av 60-årene anmeldt for urinering på offentlig sted. Også en mann i 40-årene er anmeldt for samme forhold i Kristiansund.