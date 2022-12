Festbråk i Kristiansund

Ein person blei pågripen av politiet i Kristiansund natt til søndag etter ei valdsepisode ved ein utestad. Personen som blei utsett for vald fekk mellom anna øydelagt ei tann. Ein mann i 20-åra er mistenkt for køyring i påverka tilstand i Kristiansund. Politiet har testa han og oppretta sak. To personar er melde for å ha narkotika, og ei kvinne er tatt inn til arresten etter ordensforstyrring på privat stad.