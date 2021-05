Politiet i Møre og Romsdal melde at rundt 300 ungdommar var samla ved badeplassen Kringstadbukta i Molde.

Ungdommane hadde musikkanlegget på fult og sto i tette grupper. Mange av personane på staden var tydeleg alkoholpåverka.

Då NRK kom til staden klokka 23:00 var politiet i gang med å vise bort nokre av ungdommane. Patruljebilen køyrde frå staden nokre minutt seinare. Då var det framleis mykje folk samla ved den populære badeplassen. Mellom nokre av ungdommane var det knuffing og amper stemning.

Enkelte av ungdommane song, dansa og ropte utspel som: – Vi er dritlei korona!

UOVERSIKTLEG: Situasjonen med mange alkoholpåverka ungdommar var uoversiktleg for politiet. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Operasjonssentralen i Møre og Romsdal seier til NRK klokka 23:50 at dei er tilbake på staden med to patruljebilar.

Politiet opplyser at det no er rundt 40 ungdommar på staden som står i ulike grupper. Det skal vere oppbrotsstemning på staden og det har vore mange privatbilar i området for å hente festdeltakar.

Mange av ungdomane gjekk frå staden mot Molde sentrum, i mindre grupper.