Fest ute av kontroll

Politiet melder om at dei måtte rykke ut til ein fest som var ute av kontroll i Ålesund like etter midnatt. Foreldra var komne heim og hadde avslutta festen, då politiet kom fram. I Ørsta fekk festdeltakarar beskjed å dempe seg i 0130-tid, i Kristiansund skjedde det same rundt klokka 0300. I Volda kom det klagar om ein høglydt fest i 04-tida, melder politiet.