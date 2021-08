Warholms mamma: – Overgikk alt vi kunne drømt om

Med tiden 45.94 ble det feiring av både verdensrekord og OL-gull hjemme i Ulsteinvik.

I Ulsteinhallen var besteforeldre, søsken og mamma blant de rundt 100 som brøt ut i ellevill jubel.

– Det var nervepirrende. Klarte å sitte rolig de første 200 meterne, men så var det vanskelig å sitte stille, sier Warholms mamma Kristine Haddal til NRK.

Hun har vært med sønnen på mange løp og sett både gulløp og verdensrekord.

Men løpet i Tokyo overgikk alt hun hadde drømt om.

– Han vinner med så god margin. Og det er noen vanvittige tider vi ser i dag. Dette overgikk alt vi kunne drømt om, sier Warholms mor.

Hun så løpet sammen med sine barn, Karsten Warholms søstre Sigrid og Margrete.

De var naturlig nok svært stolte etter OL-gullet.

– Det var helt sjukt, det gikk så fort. Klarte nesten ikke å henge med. Det er vanskelig å innse, det er så stort. Det er faktisk et OL-gull.

GULLKLEMMEN: Karsten Warholms nærmeste familie omfavner hverandre i Ulsteinhallen etter OL-gullet i Tokyo. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Stolte besteforeldre

Farmor og farfar, Kristine og Erling Warholm, var naturlige nok i gullrus etter barnebarnets utrolige verdensrekord og OL-gull.

– Det er kjempesaker. Han er virkelig god når det gjelder, sier farfar Erling.

Hans tanker gikk tilbake til barnebarnets første løp på friidrettsbanen.

Tirsdag morgen var det OL-fest i Ulsteinhallen da Karsten Warholm vant OL-gull. FOTO: Hans-Olav Landsverk Du trenger javascript for å se video. Tirsdag morgen var det OL-fest i Ulsteinhallen da Karsten Warholm vant OL-gull. FOTO: Hans-Olav Landsverk

– Han har holdt på noen år. Det er stort. Vi håpet på det, sier Erling Warholm, som innrømmer at han aldri torde å håpe på gull og verdensrekord før løpet.

– Det var kjempegreier. Det var veldig spesielt å sitte her, med storskjerm mye folk og stemning, forteller Karstens farmor Kristine til NRK.

Gullgutten hyller hun på nøkternt vis.

– Det gikk bra denne gangen også. Han er noe for seg selv. Han greier det utroligste. Jeg er stolt av ham Karsten, sier farmor Warholm.

Bestemor og bestefar, Kristine og Erling Warholm Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

– Vi må flagge

– Vi må jo flagge og vi må jo sikkert bestille noe kake, og datteren min sa at i dag nå må vi feire med vafler, og det skal vi gjøre sier, ordfører Knut Erik Engh til NRK rett etter at Warholm løp over målstreken.

Ordfører i Ulstein, Knut Erik Engh, jubler sammen med Warholm-fansen tirsdag morgen. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Ved 05-tiden natt til tirsdag var det samlet mange folk i Ulsteinhallen for å følge med på Warholm.

– Det var et fantastisk løp. Utrolig spennende, jeg hadde jo forventet at det skulle bli et spennende løp, men jeg var veldig nervøs på niende hekk, da de var omtrent likt. Da tenkte jeg at nå ryker gullet, men den avslutningen var helt fantastisk, sier ordfører Engh.

Senere i dag skal Warholm feires på hjemstedet i regi av Dimna IL.

Se Warholms superløp her: